I slutningen af oktober 2016 åbnede den amerikanske burgerkæde Carl's Jr. en restaurant i Bilka i Odense, og nu kommer turen til Nyborg.

Det oplyser kæden i en pressemeddelelse.

- Vi er ovenud glade for, at danskerne har taget så godt imod Carl's Jr., og vi glæder os til at åbne endnu flere restauranter. I 2018 har vi allerede sat adresse på de næste fire, som kommer inden sommerferien, siger Michael Hald, der er Head of Franchise i Dansk Supermarked Group, i pressemeddelelsen.

De andre steder, hvor der åbner en restaurant i år, er Randers, Slagelse og Holbæk.

Carl's Jr. har i forvejen 12 restauranter i Danmark, hvoraf de seks åbnede i 2017.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor restauranten i Nyborg skal ligge, men da det er Dansk Supermarked Group, der ejer rettighederne til kæden i Danmark, vil de nye restauranter bliver placeret i forbindelse med et Bilka-hypermarked eller tæt på motorvejsafkørsler, butiksstrøg og i større shoppingcentre.

I forvejen er konkurrenterne McDonald's, Burger King og Sunset Boulevard placeret i byen ved Storebælt.