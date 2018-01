42-årig mand fra Odense havde ikke i sinde at betale for taxakørsel efter værtshusbesøg.

Det udviklede sig til et røveri, da en 42-årig mand ikke havde i sinde at betale for et taxatur i Odense.

Manden blev hentet på et værtshus i byen og bad om at blive kørt til McDonald's på Sivmosevænget i Hjallese.

- Da han vil stige ud af taxaen, tager taxachaufføren fat i hans hånd og beder ham om at betale. I stedet slår manden taxachaufføren med en knytnæve og går ind på McDonald's, fortæller vagtchef Steen Nyland.

Voldsmanden blev derefter anholdt på McDonald's og sigtet for røveri. Han skal dog ikke fremstilles i grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.