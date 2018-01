Ingen politikere fra regeringspartierne ser ud til at møde op, når den catalanske separatistleder Carles Puigdemont tirsdag gæster Folketinget.

Danske politikere skal ikke blande sig i spanske forhold, lyder et af afbudsargumenterne. Andre meddeler blot, at de har for travlt.

Men en udenrigspolitikers opgave er netop at forholde sig til verdens konflikter, betoner udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen (SF), der deltager i mødet.

- Det er vigtigt at diskutere med dem, man er uenig med. Jeg er ikke særlig enig med Puigdemont og kravet om løsrivelse fra Spanien. Men demokrati handler også om at tale med dem, man ikke deler synspunkter med.

Puigdemont var en af hovedkræfterne bag den catalanske folkeafstemning om løsrivelse fra resten af Spanien i oktober. Efterfølgende udråbte han og den øvrige lokalregering et selvstændigt Catalonien.

Det fik centralregeringen i Madrid til at afsætte det catalanske selvstyre - og Puigdemont rejste i eksil i Belgien, som han ikke har forladt før besøget i Danmark.

Det er folketingsmedlemmet Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveld (Republikanerne) - der også gerne ser et selvstændigt Færøerne - som har inviteret Puigdemont på besøg i Folketinget.

Det er medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget, der er inviteret til det lukkede møde.

Men umiddelbart kommer der ingen ordførere fra regeringspartierne eller Socialdemokratiet. Sidstnævnte argumenterer med, at den spanske regering ikke er repræsenteret.

Holger K. Nielsen mener ikke, at mødet er en blåstempling af den catalanske selvstændighedskamp.

- Jeg mødes jævnligt med den israelske ambassadør - uden at jeg af den grund blåstempler den israelske bosættelsespolitik.

- Og Udenrigspolitisk Nævn mødtes for nogle år siden med Bashar al-Assad (Syriens præsident, red.) - uden af den grund at blåstemple hans regime. Man er nødt til at mødes med folk, man er uenig med.

Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Puigdemont til posten som regionens præsident.

Puigdemont proklamerede mandag, at han "snart" vil danne en ny catalansk regering trods "trusler" fra Madrid.

Han ønskede mandag ikke at sige mere om, hvornår det kan ske. Han lovede under et debatarrangement på Københavns Universitet at sige mere tirsdag, når han gæster Folketinget.