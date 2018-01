Terrorberedskabet bliver ikke skruet ned, selv om Islamisk Stat mister mere og mere magt, og deres kalifat svinder ind.

Derfor skal danske soldater fortsætte med at være en del af terrorberedskabet, hvor de blandt andet siden efteråret har bevogtet den jødiske synagoge i København.

Det understreger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) over for Berlingske.

- Vi er ikke reddet af, at Islamisk Stat bliver nedkæmpet i Syrien. Fordi de er her iblandt os i Danmark og i Europa. Med dem mener jeg dem, som ikke ønsker vores levemåde og samfund. Og det skal politiet og efterretningstjenesten forholde sig til.

Planen var oprindeligt, at soldaterne skulle hjælpe politiet med bevogtningsopgaver i et halvt års tid. Men det kommer altså ikke til at holde, lyder det nu fra Søren Pape Poulsen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at soldaterne skal væk til marts, siger han til avisen.

Han understreger, at danskerne skal vænne sig til, at terrortruslen er en del af hverdagen, hvor store betonklodser holder biler fra befolkede pladser, og hvor der går soldater i gaderne.

For faren for terror består, selv om Islamisk Stat bliver kæmpet ned i Mellemøsten. Det understreger en ny analyse fra Politiets Efterretningstjeneste, PET. I analysen står blandt andet:

- Den fortsatte propaganda, muligheden for flere hjemvendte fremmedkrigere og fravær af områder, hvortil militante islamister kan udrejse, har øget terrorpresset mod Europa og Vesten.

Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, er glad for, at regeringen nu er åben omkring, at soldaterne skal blive i gaderne.

- Jeg har fra dag ét sagt til vores folk, at den her opgave kommer vi ikke væk fra igen. For hvad er det for en situation, der skulle udløse, at de steder ikke længere skal bevogtes. Skulle det være et eller andet fredsbrev fra Mellemøsten, siger han til Berlingske.