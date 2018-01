Efter opgravningen af torvet ønskede ni ud af 11 torvehandlere at blive på Centrumpladsen, men nu siger de nej til at flytte tilbage.

Det fastslår Preben Malund fra Malund Ost, der er talsmand for torvehandlerne og ikke havde hørt om de mulige flytteplaner forud for mandagens møde i Teknik- og Erhvervsudvalget.

I det politiske udspil fra Socialdemokratiet åbnes der mulighed for at flytte torvehandlerne fra Torvet til Centrumpladsen, men flytningen kommer ikke til at ske uden modstand fra de faste torvehandlere.

Svendborg: Planerne om at rydde torvet i Svendborg for biler kan også få betydning for torvehandlerne.

Han var også skeptisk, da torvet i 2013 blev gravet op, og torvehandlerne i et år blev flyttet til Centrumpladsen. Dengang endte det dog med, at et stort flertal af torvehandlere blev så glade for de nye rammer, at de ønskede at blive på Centrumpladsen.

En afstemning blandt torvehandlerne viste i 2014, at ni ud af 11 ønskede at blive på Centrumpladsen, og Preben Malund fortalte selv, at hans omsætning var steget med 30 procent efter flytningen væk fra brostenene på torvet.

Alligevel siger ostehandleren nu nej tak til at vende tilbage til Centrumpladsen. Han er bange for, at torvehandlerne bliver flyttet rundt, når der er arrangementer på Centrumpladsen, og så mener han, at pladsen er vanskeligere at sikre mod terror end torvet. Her parkeres en lastbil hver lørdag på tværs ved indgangen til torvet, så det bliver umuligt at køre ind i folkemængden.

- Vi bliver også flere og flere torvehandlere, så vi kan slet ikke være på Centrumpladsen, siger Preben Malund, der fortæller, at omkring 25 torvehandlende har meldt deres ankomst til den kommende højsæsonen.

Han er skuffet over, at han ikke har hørt noget om planerne, før han blev kontaktet af Fyns Amts Avis. Det sker ovenpå et efterår, hvor torvehandlerne har stået skulder ved skulder med politikerne i valgkampen.

- Vi er fuldstændig uvidende, og det er utrolig skuffende, at ingen har fortalt os noget eller spurgt, hvad vi mener, siger torvehandlernes talsmand.