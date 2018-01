- Vi er slet ikke imod de ungdomsboliger. Vi er positive, og vi forsøger at være konstruktive, for vi har foreslået, hvordan man kunne placere blokkene anderledes på grunden, så de ikke kommer så tæt til os. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre, siger han.

- Vi synes, det er ærgerligt, at de vil placere blokkene så tæt ved vores haver, når grunden derovre nu er så stor, som den er, siger musiker Mads Lunde, hvis familie bor i et af de berørte huse.

Byggeriet skulle have haft haft den endelige godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget mandag, men efter henvendelser fra de utilfredse beboere ved Nordmarksvej er sagen udsat, så der er altså stadig mulighed for at byggeplanerne kan ændres.

Men efter planerne skal der nu bygges ungdomsboliger på Frisengårds-grunden, og det betyder, at beboerne ved Nordmarksvej får en to etages boligblok kun fem meter fra skellet i stedet for de kaglende høns. Beboerne i villaerne føler derfor, at det slut med privatliv i haverne, når boligblokkene kommer så tæt på, at de unge i det nye boliger kan se lige ned i haverne.

- Nej, vi håber bare ikke, at kommunen bare tromler denne dispensation igennem, siger en af de andre beboer i området op til Frisengård-grunden, Kurt Sandfeld.

Og det gør politikerne altså ikke.

- Vi har valgt at udsætte sagen, og så har vi opfordret beboerne til at tage kontakt med bygherren, for at undersøge, om der kan ændres på planerne. Så tager vi sagen op igen på vores næste møde, sagde Per Jespersen, formanden for udvalget, mandag aften.

Genboerne til det kommende kollegiebyggeri føler ikke, de har haft ret meget tid til at reagere på sagen. De modtog materialet til nabohøring om byggeriet tæt op mod jul, og har blandt andet haft svært ved at få arrangeret et møde med embedsmænd fra kommunen på grund af sagsbehandlerens juleferie. Men lige op til mødet i Teknik- og Miljøudvalget mandag var beboernes talsmænd meget aktive og fik kontaktet flere politikere og embedsmænd i et sidste håb om at få ændret på byggeplanerne.