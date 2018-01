Efter flere ugers pause i forhandlingerne om nye offentlige overenskomstområder ser der ud til at være kommet skred i tingene.

Mandag aften meddeler de offentlige fagforeninger, at de nu er klar til at begynde forhandlingerne.

Hidtil har fagforeningerne afventet, at Kommunernes Landsforening (KL) skulle vise reel vilje til at forhandle om en arbejdstidsaftale for lærerne.