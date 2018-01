- Om få timer vil regeringen genåbne, siger den demokratiske mindretalsleder i USA's Senat, Chuck Schumer.

I sin tale i Senatet lader Schumer forstå, at demokrater vil stemme for en forlængelse af det amerikanske budget til 8. februar.

Det vil betyde, at statslige ansatte atter kan møde på arbejde, efter det i sidste uge mislykkedes at blive enig i Senatet om en budgetforlængelse.

Det betød, at den offentlige lønningskasse blev smækket i

Flere hundredtusinder føderalt ansatte har derfor været sendt hjem uden løn siden fredag.

- Efter adskillige drøftelser, tilbud og modtilbud er den republikanske leder og jeg nået til en forståelse, siger Schumer.

Hen henviste til den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

- Vi vil stemme i dag for at genåbne regeringen for at fortsætte en forhandling om en omfattende aftale, fortsætter han og henviser til, at det haster med en få landet en aftale for op mod 800.000 unge immigranter.

Det er et program, der kendes som Daca. Det lader børn af illegale indvandrere bo, arbejde og studere i USA, men det udløber i marts. Hvis ikke Kongressen finder en aftale, så vil de blive udvist af USA.

Demokraterne ville i sidste uge ikke stemme for en midlertidig forlængelse, medmindre de unge immigranter, der i daglig tale kalder "Dreamers", fik garantier om deres fremtid i USA.

Schumer påpeger i sin tale i Senatet, at det nu gælder i de næste dage og par uger om at få en aftale på plads for de unge immigranter.

Han understreger, at en tværpolitisk gruppe to gange har præsenteret præsident Donald Trump for en løsning. Og at han begge gange har fejet det af bordet.

Schumer siger, at han har tillid til, at der kan skabes nok opbakning i Senatet til en plan.