Ældreminister Thyra Frank (LA) glæder sig over Svendborg Kommunes projekt "Min sidste tid", efter at have mødt personale, beboere og pårørende på Thurø Plejecenter. - Det er meget vigtigt at få sat fokus på en værdig død, og få brudt et tabu, mener hun.

Thurø: Ældreminister Thyra Frank (LA) er lutter lovord, da hun i ministerbilen på vej til København reflekterer over det besøg, hun mandag eftermiddag har aflagt på Thurøhus Plejecenter.

Et besøg, hun selv hare bedt om, fordi Svendborg Kommunes projekt "Min sidste tid" har fanget hendes interesse.

- Det var en meget spændende dag, hvor jeg igen bliver bekræftet i, at det er så vigtigt, at vi har fokus på en værdig død, siger hun og fortæller om det møde, hun har haft med den 94-årige beboer Bent Andersen og med enkemand Jørgen Fredeløkke.

“ Vi forbereder som en selvfølge unge forældre på at føde børn. På samme måde skal vi også have mulighed for at forberede os på døden. Thyra Frank, ældreminister

- Det var helt tydeligt, at de begge var glade for den samtale om, hvordan livet skulle være den sidste tid før døden, som de havde haft med en tryghedsperson fra plejepersonalet. Det er et vilkår for os alle sammen, at vi skal dø, men det har altid været tabu at tale om det, siger Thyra Frank.

- Vi forbereder som en selvfølge unge forældre på at føde børn. På samme måde skal vi også have mulighed for at forberede os på døden, siger ministeren, der også selv har erfaringer fra plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, hvor hun var i 37 år.

- Vi oplevede i starten pårørende, der stod rådvilde og for eksempel ikke vidste, hvad den afdøde havde haft af ønsker om sin død og begravelse. Vi tog samtalen med en blanding af faglighed og empati. Man kan jo ikke bare aftale, at på onsdag mellem 10 og 12 taler vi lige lidt om at dø. Derfor var det også en fornøjelse at se, hvordan samtalen er indarbejdet i den daglige arbejdsgang hos plejepersonalet i Svendborg. De har taget ejerskab til projektet, og de var helt tydeligt stolte og følte, at de gjorde en forskel.

- Det projekt har Svendborg Kommune grebet an på en rigtig god måde, og det ser jeg gerne, at vi kan brede ud til resten af landet. Hver enkelt kommune må selvfølgelig gøre det på sin egen måde. Det er tanken med de 240 ældre-millioner, som kommunerne får over de næste fire år, at de kan støtte personalet i at blive komfortable med at bryde det her tabu, siger Thyra Frank fra bagsædet i sin ministerbil.