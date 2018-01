Så er 7500 kvadratmeter fynsk VM-græs landet og rullet ud på det russiske fodbold-VM-stadion Zenit Arena i Skt. Petersborg.

Græsset, som både Messi og Neymar til sommer skal spille VM-kampe på, har groet sine første strå i drivhuset hos Bent Lambertsen, der ejer NKI, Nordisk Kunstgræs Import i Lumby. NKI er eksperter i kunstgræs-baner, men kan nu også kalde sig VM-leverandører af det hybridgræs, som er en blanding af kunstgræs og naturgræs med stærk overvægt af naturgræs.

Hybridgræs til 300 kr. kvm Hybridgræs er en blanding af kunstgræs og naturgræs.



Cirka 15 procent af græsset er kunstgræs,



En kvadratmeter hybridgræs står i ca. 300 kr.



En kvadratmeter rullegræs til haven står i cirka 40 kroner.



NKI samarbejder med det italienske firma Mixto, som har udviklet systemet.



De russiske VM-værter har haft en irsk græsekspert i Lumby to gange.



Formålet var at kvalitetssikre banen.



Endelig blåstempling kom kort før jul.

De mange baner VM-græs blev høstet i Lumby, rullet om bord på tyve lastbiler og via Sverige og Litauen transporteret til Ruland. Og Bent Lambertsen havde en vis portion nerver på, da græsset var ude af hans hænder.

- Det hele gik fantastisk - der var slet ingen grund til at være nervøs. Dansk Plantetilsyn var her og satte certifikater på efterhånden, som bilerne skulle afsted, og de havde taget kontakt til de russiske plantemyndigheder, så der var næsten eskorte på, da bilerne nåede Rusland, siger Bent Lambertsen til Fyens.dk.

Græsset blev transporteret i lastbiler med kølerum for at undgå at give svampe gode forhold at vokse under, og VM-banen skulle i den ideelle verden lægges inden for 48 timer. Det kom også til at holde stik.

- Det hele er lagt ud, og der er blevet gensået og tromlet helt efter planen. Der skal spilles på det første gang den 21. februar, siger Bent Lambertsen.

Ordren kan vise sig at blive et gennembrud for det odenseanske firma, fordi hybridgræs ikke er noget, alle og enhver kan lave. Græsset består af ca. 15 procent kunstgræs, mens resten er naturgræs, og det betyder, at det er tre gange så slidstærkt som naturgræs. NKI samarbejder med det italienske brand Mixto, som har udviklet systemet, som NKI er eneforhandler af i Nordeuropa.

Ordren til de russiske VM-arrangører står i 2,5 millioner kroner, og Bent Lambertsen er gået i gang med at anlægge den næste bane.

- Vi har flere, der er interesserede i en bane, så vi er i gang igen, siger direktøren.