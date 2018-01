Det bliver Bo Libergren (V), der sætter sig i formandsstolen i Region Syddanmarks Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

På regionsrådsmødet mandag 22. januar blev udvalget nedsat som ét ud af ni stående udvalg, og umiddelbart efter mødet konstituerede udvalget sig og valgte Bo Libergren (V) som formand og Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger) som næstformand.

Medlemmer af Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V), formandMarianne Mørk Mathiesen (løsgænger), næstformandAnja Lund (V)Gitte Frederiksen (V)Thies Mathiasen (DF)Morten Brixtofte Petersen (R)Andrea Terp (S)Jørn Lehmann Petersen (S)Meho Selman (S)Vibeke Syppli Enrum (EL)Annette Blynel (SF)

11 politikere kommer til at sidde i udvalget, og de skal beskæftige sig med sundhedssamarbejde mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne - både hvad angår fysiske og psykiske sygdomme.

Bo Libergren er 48 år og har siddet i det syddanske regionsråd, lige siden regionerne blev dannet. Han har tidligere beskæftiget sig med det nære sundhedsvæsen - både i Fyns Amt og i Region Syddanmark:

- Udvalgets opgave er at gøre et godt sundhedsvæsen bedre. I disse år er der rigtig stort fokus på, hvordan vi i regionen sammen med almen praksis og kommunerne kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det kan for eksempel ske ved at udvikle sundhedshusene eller ved at styrke fælles udgående funktioner som for eksempel akutteamet i Esbjerg, hvor regionen samarbejder med kommunen om at hjælpe primært ældre til rette i deres eget hjem efter en indlæggelse. Det nære sundhedsvæsen er en utrolig vigtig dagsorden - ikke mindst set i lyset af, at der med vores nye akutsygehuse sker en stigende centralisering og specialisering af vores sundhedsvæsen.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen beskæftiger sig med planlægningen af praksisområdet, og her venter en stor opgave med at implementere den overenskomst for almen praksis, som blev indgået for nylig.

Sundhedsaftalen med kommunerne, udviklingen af sundhedshusene og den regionale rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet er også opgaver, som udvalget beskæftiger sig med.