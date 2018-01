Tirsdag den 23. januar fylder historiker, dr.phil. og tidligere topembedsmand i Anders Fogh Rasmussens regering Bo Lidegaard 60 år.

Nogen spærrede øjnene op, andre måbede, da den tidligere finansminister Bjarne Corydon i slutningen af sidste år blev udnævnt som ny chefredaktør på dagbladet Børsen.

Hans vej fra centralmagtens inderste kerne til toppen af dansk journalistik er dog set før.

Politikens forrige chefredaktør var journalistisk set et lige så ubeskrevet blad, da han indtog hjørnekontoret på Rådhuspladsen som ny chefredaktør på "Organet for den højeste oplysning", Politiken, i 2011. Frem mod sit spektakulære trin op ad dagspressens karrierestige havde Bo Lidegaard skrevet en række roste bøger om danmarkshistorien.

Men trods sin manglende redaktionelle erfaring kom karriereskiftet ikke helt ud af det blå.

Branchemediet Kforum havde for eksempel forud for udnævnelsen spået Lidegaard som mulig kandidat til at afløse den forrige chefredaktør Tøger Seidenfaden, som døde i 2011.

Redaktionen beskrev ham som "DJØFernes Lady Gaga", der "skriver kloge historiske bøger, som vi andre skriver statusopdateringer".

Hans arbejdsomhed og tosporede karrierevej blev også bemærket af daværende kulturredaktør på Politiken, Rune Lykkeberg, i hans portræt af Lidegaard efter dennes exit fra dagbladet i 2016.

- Han må have arbejdet meget i centraladministrationen, men han må også have arbejdet hårdt derhjemme. For han udgav i 2002 den store biografi om Jens Otto Krag, som for andre ville være et livsværk, bemærkede Lykkeberg.

Før sin tid på Politiken havde Lidegaard været chef for Statsministeriets klimasekretariat og før det beklædt en række stillinger i Udenrigsministeriet.

Som topembedsmand var han således centralt placeret under Muhammedkrisen og FN's klimakonference i København i 2009.

I 2016 blev Lidegaard afløst på posten som chefredaktør af den erfarne journalist Christian Jensen. Lidegaard er dog fortsat at finde som skrivende på avisen.

Bo Lidegaard er bosiddende i Hellerup, hvor han bor med sin kone Vibeke Sejrbo Nielsen, som han har været gift med siden 1989. Parret har fire børn.

Lidegaards bror er den radikale politiker og forhenværende udenrigsminister Martin Lidegaard. (Ritzau)