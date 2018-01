Desmond Morris, der onsdag den 24. januar fylder 90 år, har samlet folk foran tv-skærmene og skabt splittelse blandt videnskabsfolk.

Den britiske adfærdsforsker, zoolog, forfatter, tv-vært og kunstner er kort sagt en mand, der deler vandene.

Internationalt er Morris nok bedst kendt for bogen "Den nøgne abe", der udkom i 1967. Bogen beskriver lighederne mellem dyr og mennesker, der ifølge Morris er mange.

Morris' tilhængerskare ser ham som den, der har formået at forklare menneskelig adfærd med dyrs adfærd.

Til gengæld er hans betragtninger blevet angrebet af andre for at være mangelfulde, groft forenklede og uvidenskabelige. Særlig kontroversiel er hans påstand om, at mænd skal takkes for, at menneskehjernen er blevet så avanceret, som den er.

Allerede før bogen havde Desmond Morris dog etableret en stor og usædvanlig karriere i London.

I sidste halvdel af 1950'erne blev han en kendt tv-personlighed i Storbritannien, hvor han som leder af Granada TV and Film ved Zoological Society of London stod bag en række populære programmer om dyr.

Herefter blev han chef for Londons zoologiske haves pattedyrsafdeling.

Stor succes med flere bøger betød imidlertid, at Desmond Morris opsagde sit faste job for at koncentrere sig om at skrive. Blandt andet flyttede han i en periode til Malta for at skrive.

Desmond Morris har sideløbende været en fremtrædende kunstmaler.

Siden sin første udstilling i 1948 har han været betragtet som en væsentlig del af den britiske surrealisme. Desmond Morris har blandt andet udstillet sammen med Miró. (Ritzau)