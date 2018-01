69 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot. Følgende takkede for udnævnelse til kommandør af 1. grad af dannebrogordenen: Retspræsident for Sø- og Handelsretten, Henrik Vilhelm Riis Rothe, 2820 Gentofte. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Direktør i Datatilsynet, Christina Angela Gulisano, 2630 Taastrup. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af dannebrogordenen: Direktør for TV 2/Øst, Vagn Petersen, 4772 Langebæk, vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen, 1432 København K, dommer ved Retten i Næstved, Anne Line Bjørklund, 4700 Næstved, kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Christina Ekmann, 2100 København Ø, professor ved Københavns Universitet, ph.d., Helle Tegner Anker, 3050 Humlebæk, kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Mette Dige Rønholt, 2000 Frederiksberg, professor ved Aalborg Universitet, overlæge, dr.med., Erik Berg Schmidt, 9520 Skørping, kontorchef i Rigsrevisionen, cand.scient.adm., Heidi Lund, 3670 Veksø Sjælland, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Erik Hammer, 3520 Farum, kontorchef i Rigsrevisionen, cand.scient.pol., Henrik Lange, 2100 København Ø. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. Head of VSA Contacts, Ops & Regulatory i A.P. Møller - Mærsk A/S, Flemming Skovgaard Dam, 2100 København Ø, fhv. Cash Management rådgiver i Nordea Bank, Philip James Meldrum Low, 3600 Frederikssund, farmakonom/Souschef på Sct. Knuds Apotek, Birgit Lund Krarup, 5270 Odense N, indkøbschef i Irma, Steen Haubjerg, 2700 Brønshøj. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. registreret revisor i Ernst & Young P/S, Kirsten Marie Juhl Iversen, 5500 Middelfart, fhv. Fire Preventive Officer i ROCKWOOL International A/S, Ole Bakhaj Christensen, 4000 Roskilde, registreret revisor i Aage Maagensen A/S, Knud Engberg, 4990 Sakskøbing, fhv. produktkonsulent i DLG, Arne Søborg Andersen, 4470 Svebølle, fhv. Refrigeration Engineer i A/S Vestfrost, John Krucov Jensen, 6715 Esbjerg N, fhv. smed i Haribo Produktion A/S, Allan Bay Nielsen, 4640 Faxe, kontorassistent, Birte Lizzie Vilsbøll Thomsen, 7700 Thisted, elektriker i Axel Pedersen El ApS, Eskild Albjerg, 5871 Frørup, fhv. servicemedarbejder i Schur Flexibles Denmark A/S, Poul Berg Sandvej, 6000 Kolding. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Chefkonsulent i Skat, Person- og Ejendomssystem, Mogens Lohmann Vinten, 2300 København S, social- og sundhedsassistent på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Lene Blok, 2860 Søborg, sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital, Trine Duus, 9000 Aalborg, chefsekretær i Herning Kommune, Inger Marie Jørgensen, 7400 Herning, kørestrømsmester i Banedanmark, Niels Josefsen Møller, 4220 Korsør, sygeplejerske på Regionshospitalet Holstebro, Lone Marie Dalgaard, 6990 Ulfborg, sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Susanne Bøgh Hansen, 5500 Middelfart, snedker i DR, Steen Pagh, 3650 Ølstykke, konsulent i Skat, Kundeservice, Eri Birgitte Vejle Kristensen, 6580 Vamdrup, fagkonsulent i Skat, Indsats, Jan Guldmann Lykkegaard Eskildsen, 8260 Viby J, specialist i Tandplejen Aarhus, Anette Sperring Ravn, 8330 Beder, fagkonsulent i Skat, Forretnings-IT og Leverandører, Britta Annette Pedersen, 3400 Hillerød, specialkonsulent i SKAT, HR og Stab, Hanne Malle Johansen, 2300 København S, specialist i Randers Kommunale Tandpleje, Astrid Bach Worsøe, 8920 Randers NV, sagsbehandler i Billund Kommune, Elsebeth Borch Skovbjerg, 6823 Ansager, studie- og erhvervsvejleder på Aalborg Handelsskole, Kurt Poulsen, 9560 Hadsund, laborant på Aarhus Universitet, Anette Søegaard Thomsen, 8220 Brabrand, overlærer på Glostrup Skole, Skovvangskolen, Hanna Friis, 2860 Søborg, økonomimedarbejder i Varde Kommune, Inger Vestergaard, 6818 Årre, laborant på Statens Serum Institut, Karin Sixhøj Pedersen, 2630 Taastrup, overlærer på Haldum-Hinnerup Skolen, Jette Winding, 8870 Langå, laborant på Statens Serum Institut, Susanne Jespersen, 2770 Kastrup, sygehjælper på Stenslundcentret, Bente Winther, 8300 Odder, sekretariatsmedarbejder i Struer Kommune, Pia Sønderby Gadegaard, 7600 Struer, sekretariatsmedarbejder i Varde Kommune, Jonna Kirstine Melvej, 6800 Varde, klinikassistent i Furesø Kommunes Tandpleje, Winnie Juhl, 3100 Hornbæk, assistent i Furesø Biblioteker og Borgerservice, Lone Thostrup, 3500 Værløse, lærer på Vinderup Skole, Dorthe Elgaard, 7860 Spøttrup, social- og sundhedshjælper i Gladsaxe Kommune, Jonna Carøe Kristensen, 2860 Søborg, sygehjælper i Odsherred Kommune, Hanne Lerche Holst Pedersen, 4560 Vig, social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Nordjylland, Anette Nielsen, 9830 Tårs, plejehjemsassistent på Plejecenter Lindevang, Anne Lise Christensen Nielsen, 6240 Løgumkloster, bibliotekar i Center for Bibliotek og Borgerservice, Frederikshavn, Tove Sjerslev Christensen, 9300 Sæby, sygehjælper på Hvidbjerg Plejecenter, Dorthea Søltoft Jepsen, 7960 Karby, kirkesanger i Årre Kirke, Knud Lykke Christensen, 6818 Årre, portør på Rigshospitalet, Alex Verner Meiner, 2660 Brøndby Strand, hospitalsmedhjælper på Rigshospitalet, Yvonne Højgaard Snefeldt, 2600 Glostrup, overkonstabel af 1. grad i Hæren, Jan Kruse, 4690 Haslev. Følgende takkede for udnævnelse: Kommandør, Jens Bjørnsteen, 2830 Virum, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Timm Willum Larsen, 3550 Slangerup, kommandørkaptajn, Jesper Lynge, 2870 Dyssegård, biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden, 4800 Nykøbing F, sognepræst i Helsinge-Valby Pastorat og provst for Frederiksværk Provsti i Helsingør Stift, Finn Bruno Edvardsen, 3200 Helsinge. Følgende var i afskedsaudiens: Oberstløjtnant i Hæren, Lars Peter Jensen, 8000 Aarhus C. /ritzau/