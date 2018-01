Ikke så få af de musikere, der gennem tiden har spillet den såkaldte traditionelle jazz, har hentet inspiration hos den legendariske amerikanske trompetist og sanger Louis Armstrong. Men få har været i stand til at formidle inspirationen så fornemt som trompetisten, sangeren og orkesterlederen Theis Jensen, som er død i en alder af 79 år.

Theis Jensen var uddannet reklametegner, og han ernærede sig helt frem til 2009 som illustrator, kunsthåndværker, scenograf og grafisk designer, fra 1976 med egen tegnestue i hjemmet i Regstrup.

Som musiker var han selvlært og havde amatørstatus, men skulle ikke desto mindre sætte sig stærke spor ude i jazzverdenen.

Theis Jensen begyndte i 1952 at spille jazz. Han debuterede i Louisiana Jazzband og spillede i andre gode orkestre, inden han i 1963 sammen med basunisten Peter Nyegaard dannede Theis/Nyegaard Jazzband.

Dette orkester skulle blive et af de populæreste og mest stilsikre bands på såvel den danske som den internationale scene for traditionel jazz, også efter Nyegaards død i 1990 og frem til 2010.

I 1980 udgav Theis Jensen albummet "Mand Mand", med tekster af sin bror, Jesper Jensen, og musik af Fuzzy. Og det var da også Theis Jensen, der leverede det flotte trompetspil til Fuzzys tema til tv-serien "En by i provinsen".

Theis Jensen optrådte også jævnligt med sin hustru, sangerinden Ina Løndahl, og i 1981 deltog han i det danske Melodi Grand Prix med sangen "Satchmo".

Derudover spillede han lejlighedsvis med Jazzkapelmestrenes Kapel, med hvilket han i forbindelse med sit 40-års musikerjubilæum i 1992 indspillede cd'en "Jazz Event".

Endvidere stod Den Rytmiske Højskole i Vig i Odsherred i høj grad hans hjerte nær. Her var han blandt initiativtagerne samt pædagog og gennem otte år bestyrelsesformand.

I 2002 udgav Theis Jensen en omfangsrig erindringsbog "Love & Jazz", og i henholdsvis 2005 og 2008 indspillede han de to cd'er "Songs To Remember" og "Songs To Remember Too", hvor han giver en mesterlig fortolkning af værker fra den store amerikanske sangbog.

Theis Jensen valgte i 2010 at stoppe spilleriet, mens det stadig lød godt, og trods helbredsproblemer nød han tilværelsen som pensionist. (Berlingske)