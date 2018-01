Sygehusene i Region Syddanmark arbejder efter en model, der med patienten i centrum skal sikre vedvarende forbedringer i sundhedsvæsenet.

Kimen til modellen blev lagt, da Danfoss-direktør Hans Kirk omkring 2003-2004 i perioder var patient på Odense Universitetshospital. Som koncerndirektør havde Hans Kirk, der 22. januar fylder 75 år, indført Lean-arbejdsmetoden på Danfoss. Den handler om at effektivisere arbejdsprocesserne med kunden i fokus. Eller patienten. For fra sygesengen kunne patient Kirk fra første række se, at der var gevinster - i tid og penge - at hente. Han fik efterfølgende gjort Odense-hospitalet interesseret i Lean, og siden har det været et grundlæggende princip i arbejdet. Hans Kirk blev efterfølgende også medlem af det såkaldte Erik Juhl-udvalg, som regeringen nedsatte for at prioritere fremtidens sygehusinvesteringer. Hans Kirk er uddannet produktionsingeniør, og han landede hos Danfoss på Als tilbage i 1960. Efter en karriere med forskellige stillinger i mange lande blev han i 1996 medlem af koncerndirektionen, hvor han sad til 2007. At det blev en lang Danfoss-karriere har Kirk selv forklaret med, at koncernen kunne byde sine medarbejdere på mange forskellige udfordringer. Hans Kirk har været medlem af mange Danfoss-bestyrelser, blandt andet i Mads Clausen Fonden og Bitten og Mads Clausen Fonden. Derudover har han været formand for Teknologisk Institut. Hans Kirk har fortsat gang i mange projekter, og på tennisbanen hader han at tabe. Og produktivitetsforbedringer er fortsat en af kæphestene, og fødselaren lader forstå, at de offentlige systemer fortsat har meget at lære på det punkt. /ritzau/