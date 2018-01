Thorkild Dahl sluttede for tre år siden efter en alsidig journalistisk karriere sit arbejdsliv på TV2, hvor han nåede at være i næsten 27 år.

Den høje, hærdebrede reporter, som 22. januar runder de 70, har været vidt omkring: Efter studentereksamen fra Viborg Katedralskole tog han på Journalisthøjskolen i Aarhus og blev uddannet på dagbladet Vestkysten i Sønderborg og Esbjerg. Herefter kom han til Ritzaus Bureau og senere Berlingske Tidende. I 1988 blev Thorkild Dahl som en af de første journalister ansat på det nystartede TV2, hvor han i en periode var politisk redaktør. Ud over dansk politik har Dahl også dækket EU samt udenrigs- og sikkerhedspolitik. 1995-2000 var han TV2's korrespondent i Bruxelles, hvor han dækkede et hav af EU-topmøder, og efter hjemkomsten kastede han sig over finansstoffet på TV2. Senere blev han live-reporter for TV2 Nyhederne og TV2 News, og Thorkild Dahl har efter eget udsagn altid været glad for at komme ud og møde mennesker. - At snakke med helt almindelige mennesker med rørende historier den ene dag, til næste dag at stå i Rom og snakke med politikere - den forskellighed i arbejdsopgaver kan man næsten kun opleve som journalist, sagde han til BT ved sin pensionering. /ritzau/