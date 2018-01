Direktørstillinger og store fusioner fyldte i Søren B. Henriksens karriere, men ved siden af var der også plads til adspredelse.

- Livet er en leg, nyd det, mens du kan det, tag det ikke for alvorligt, sagde den pensionerede direktør om sin filosofi i et interview med Københavns Universitet. Der fik Søren B. Henriksen, der fylder 70 år mandag den 22. januar, sin uddannelse i form af en juragrad i 1977. Den kom i hus ad omveje, men da først advokatkarrieren blev sat i gang, var det med stor iver og succes. Han blev advokat med møderet for Højesteret, og op gennem 1980erne havde han kunder i fagbevægelsen, og en lang række kendte i musik-, film- og underholdningsbranchen gjorde brug af hans juridiske evner. Først var han ansat på advokatkontorer, men siden brød han ud og startede sig eget. I 1989 foretog han et brat karriereskift, nærmest fra den ene dag til den anden, da han blev direktør for Butik og Kontor Arbejdsgiverforeningen. Han stod i spidsen for den organisations fusion med Detailhandlens Fællesråd, der smeltede sammen til Dansk Handel og Service. Her var Søren B. Henriksen topchef fra 1993 og frem til fusionen med Dansk Erhverv i 2007. Undervejs blev han beskrevet som ihærdig, spontan og kreativ men også som selvbevidst og lidt provokatorisk. Året efter den sidste fusion gik han som 60-årig på pension for at hellige sig nogle af de interesser, han havde samlet op hen ad vejen: at spille tennis, skrive bøger og køre på motorcykel med vennerne i klubben Den grå olie. Samtidig har han hele livet malet, og skilderierne i abstrakt stil fortsætter han med at producere og til tider vise frem på adressen i Charlottenlund. /ritzau/