Set med presseøjne er det en klar afgørelse, der vægter hensynet til nyhedsformidling højere end hensynet til politiets påbud.

Det siger mediejurist Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, om dommen i en sag mod pressefotograf Martin Lehmann.

Politikens pressefotograf er af Retten i Sønderborg frifundet for at forstyrre den offentlige orden ved at nægte at adlyde politiets ordre om at forlade den sønderjyske motorvej 9. september 2015.

300 migranter og flygtninge havde dengang indtaget motorvejen for at begive sig fra Padborg mod Sverige.

- Retten slår fast, at Martin Lehmann var i sin gode ret til ikke at efterkomme politiets påbud om, at pressefolk skulle forlade motorvejen.

- Så han har vundet sagen og fået medhold i, at han kunne være blevet, hvis han ikke var blevet eskorteret væk af politiet, siger Vibeke Borberg.

Sagens anklager, Lars Viereck fra Syd- og Sønderjyllands Politi, finder afgørelsen lidt modstridende, idet retten blåstempler både fotografens handling og politiets påbud.

Det "skurrer" i anklagerens ører, og han kan ikke udelukke, at man vil søge om at få prøvet afgørelsen ved landsretten.

Men for Vibeke Borberg giver dommen god mening.

- Jeg synes, det er en klar afgørelse. Man kan godt forstå, at domstolen på den ene siden anerkender, at politiet må gøre, hvad de skal for at løfte deres opgave.

- Samtidig anerkender man, at ikke alle skal efterkomme politiets påbud, hvis der er tale om journalister og fotografer, der er der for at dække sagen for offentligheden.

- Så jeg synes godt, at man kan forstå de her argumenter i en sammenhæng, siger hun.

Mediejuristen mener også, at dommen er i tråd med tidligere afgørelser.

- Dommen følger den retspraksis, vi har set fra midten af 1990'erne, hvor mediernes repræsentanter har en særstatus i forhold til at være til stede på steder, hvor man i øvrigt ikke må være, for at dække begivenheder.

- På den måde ligger den i tråd med tidligere retspraksis og bekræfter, at hensynet til nyhedsformidling kan være så tungtvejende, at andre hensyn - i det her tilfælde til politiets påbud - må vige, siger mediejurist Vibeke Borberg.