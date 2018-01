Langeland: Hvis du har 45 millioner kroner, kan du blive den glade ejer af hele ti langelandske skove med et areal på i alt 350 hektar. Farmakonomernes Ejendomsselskab, som fra den 1. januar blev en del af pensionskassen PKA, har nemlig sat deres skovportefølje på Langeland til salg.

Beslutningen om salg er en naturlig følge af den strategiske porteføljetilpasning, som Farmakonomernes Pensionskasse løbende gennemfører for at optimere afkastet af medlemmernes pensionsopsparing, skriver PKA i en pressemeddelelse, som de har sendt ud i samarbejde med ejendomsmæglervirksomheden Silva Estate, der står for salget.

Pensionskassen købte skovene i starten af 1990'erne og har siden forvaltet dem med et langsigtet perspektiv, fortæller skovrider Ole Petersen. Han har haft ansvaret for skovene de sidste ti år:

- Som skovrider har det været en fornøjelse at få lov at arbejde med et fokus på hele tiden at forbedre og udvikle skovenes produktions- og herlighedsværdier og reinvestere i at forbedre veje og anlægge nye, gode bevoksninger, fortæller Ole Petersen.