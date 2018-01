Ledelsen melder, at man strammer op for procedurerne i forsøget på at undgå flere "dårlige sager", og man beklager forløbet i forhold til seniortræneren Torben Bo Harder efter en strid om Skat.

- De enkeltsager, der blev fremhævet i medierne, har desværre tegnet et unuanceret billede af vores forening, som vi på ingen måde kan genkende. Vi vedkender os naturligvis de enkelte og ganske få anmærkninger fra Skat, men noterer os samtidig, at der netop er tale om ganske få fejl. Vi er generelt meget opmærksomme på at guide vores frivillige ledere og spillere, så de ikke kommer i klemme, i deres indberetning af skattepligtige udbetalinger, der til enhver tid er et anliggende mellem den enkelte og Skat.

- Der har gennem de seneste uger været en række artikler og indslag i medierne om B1909, som desværre har handlet om alt muligt andet end det vigtigste, nemlig fodbold. Det er vi naturligvis ærgerlige over, særligt fordi klubben er inde i en rivende udvikling i disse år, som kunne kaste positive overskrifter af sig. Blandt andet har vi udvidet antallet af seniorhold, har en meget velfungerende Oldboys afdeling, ligesom der er grøde og optimisme i ungdomsafdelingen. Det er hver især elementer, der peger ind i fremtidens B1909, meldes det via klubbens kommunikationschef Henrik Brandt Rasmussen, der taler på bestyrelsens vegne.

Nu har B1909's ledelse reageret - i et forsøg på at komme videre:

Ved siden af kørte en debat om den fodboldskole, som B1909 driver sammen med skolerne i området, og som Odense Kommune yder et tilskud til. Odense Kommune reagerede med at sætte gang i en undersøgelse af driften i Fodboldskolen.

Skat er i gang med at gennemgå selvangivelserne for 2016, meldte formand Jan Bramsen til Sport Fyn.

Formand Jan Bramsen erkendte omkring nytårstid, da medieomtalen rullede, at en række spillere og ledere havde fået efterbetalinger fra Skat, der i nogle år har gennemført kontrolaktioner i en lang række sportsklubber. I B1909 blev skatteårene fra 2012 og fremad gennemgået, og nogle af kørselsregnskaberne hos spillerne fik det gule kort, og det udløste en række girokort til spillerne. Ledelsen har et par gange lagt vægt på, at man da jævnligt har vejledt og rådgivet spillerne omkring eksempelvis udformningen af kørselsregnskaber, men man har ikke opfordret til forkerte udfyldelse eller ulovligheder.

Samtidig beklager B1909 forløbet i forhold til den tidligere seniortræner Torben Bo Harder, der fik et krav fra Skat. Striden endte med, at B1909 måtte erkende, at der ikke var udbetalt penge til Harder.

- Vi ønsker ikke at gå ind i enkeltsagerne her, men har alligevel behov for at udtrykke vores beklagelse overfor tidligere seniortræner, Torben Bo Harder. Det har været en uskøn proces, som vi naturligvis påtager os ansvaret for, men som desværre har påvirket en god ven af huset negativt. Vi ser frem til at lægge den del bag os, og forhåbentlig gense Torben til samvær i forbindelse med fodbold på Gillestedvej, lyder det fra B1909.

Klubben tilføjer, at man nu har taget skridt for at sikre sig mod fremtidige, lignende tilfælde:

- Enkeltsagerne har positivt ført til, at vi har gennemgået samtlige procedurer og arbejdsgange i bestræbelserne på, at forhindre lignende i fremtiden. B1909 er en klub med dybe rødder i arbejderklassen, hvor begreber som sammenhold, tillid og retfærdighed er nøgleord. Vores værdier har derfor lidt under de seneste ugers omtaler, hvilket vi naturligvis er dybt berørte af. Vi har derfor iværksat de nødvendige tiltag, så navnet B1909 fremadrettet igen omtales i forbindelse med positiv og målsøgende fodbold.

- Afslutningsvis glæder vi os over den store opbakning, som spillere og øvrige medlemmer har udvist i den seneste tid. Det røde sammenhold har løftet os ud af utallige sportslige kriser gennem årene og har været det solide fundament på vejen tilbage til dansk topfodbold af flere omgange. Selv om alle i og omkring klubben har været berørte af situationen, har vi mærket en stor samhørighed, som vi i den grad sætter pris på.