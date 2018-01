Faaborg: Med virkning fra årsskiftet 2018 har Faaborg Museums bestyrelse fået to nye medlemmer. Faaborg Midtfyn Kommunes byråd har udpeget Anne Møllegaard Mortensen (DF), der både er 2. viceborgmester og formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Hun afløser Lene Høsthaab (V).

Den anden plads er indstillet af Akademisk Arkitektforening, og valget er faldet på Arne Høi, der er arkitekt MAA og institutleder på Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Bygningskunst og Kultur.

For de to og den øvrige bestyrelse bliver den presserende opgave at arbejde med at udvikle og renovere museet. Den fredede museumsbygning fra 1915 er nemlig i en meget dårlig stand og skal gennemgå en større renovering. Samtidig har museet ønsker om en lang række forbedringer og udvikling af faciliteter til bl.a. publikum og samlinger forat sikre, at de fysiske rammer fremover giver bedre plads til museets aktiviteter og arbejdsopgaver. /EXP