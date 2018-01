- De patienter, der typisk har genindlæggelse, kommer her efter selvskade eller selvmordsforsøg. Dem har vi haft en lille gruppe af i 2015 og i '16. Det har vi forsøgt at gøre noget ved med et nyt mobilteam, siger hun.

De børn og unge, der bliver indlagt med psykiske udfordringer i Region Syddanmark, er indlagt i kortere tid end i andre regioner. Til gengæld vender de også hyppigere tilbage til afdelingen for at blive genindlagt, end det er tilfældet i for eksempel Region Sjælland eller Nordjylland.

Den gruppe børn og unge, der er tale om, bor som regel på en institution. Dem kan et mobilt team med sygeplejersker og en pædagog nu rykke ud til.

De kan transportere patienten hjem, når han eller hun er udskrevet, eller komme til bostedet, hvis der opstår en situation, hvor der er brug for mere hjælp, end institutionens personale kan håndtere.

Det mobile team blev etableret i 2016.

- Det binder patienternes historie samme på en bedre måde, fordi teamet kan følge dem fra indlæggelse til bostedet, dermed undgår patienten at blive budbringer. Vi har også fået et nyt samarbejde op at stå om de enkelte patienter på bostederne. Det giver en ny sammenhæng mellem det, vi taler om under indlæggelsen og på bostedet efterfølgende, siger Lene Granhøj.

Projektet står nu foran en udvidelse, så teamet fremover også kan dække aftentimerne.

- Vi har fået satspuljemidler til det i sommeren 2017, derfor udvider vi. Det gælder om at være tilgængelige, når patienterne har brug for det. Det kan være med til at forebygge genindlæggelser, siger Lene Granhøj.

Ifølge hende har de unge taget godt imod det nye team, men projektet er så nyt, at det endnu er svært at se, om det påvirker statistikken over genindlæggelser i den rigtige, nedadgående retning.