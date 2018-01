Med et investering på et tocifret millionbeløb vil revisor, Søren Bech Sørensen, bygge et nyt bycenter i Kerteminde, der vil skabe 30-40 arbejdspladser.

- Vi har fået en planlov, der i langt højere grad lægger op til, at det er de lokale politikere, der skal træffe beslutning om små bycentre, siger Søren Sørensen, der allerede har luftet ideen for flere politikere og indtil videre kun har fået positive tilbagemeldinger.

Manden bag projektet er revisor og ejendomsinvestor Søren Bech Sørensen fra Kerteminde, der købte grunden i 2012. Allerede dengang var der planer om at etablere et bycenter, men ejendomsinvesteren har tålmodigt ventet på det rette tidspunkt at iværtsætte projektet. Det er kommet nu, for i sommer vedtog regeringen en ny planlov, der gør det lette at etablere små bycentre.

Centret kommer til at ligge, hvor Jens Petersens bilfirma tidligere lå og får plads til en dagligvarebutik og to udvalgsvarebutikker.

Kerteminde: Inden for de næste par måneder skal byrådet tage stilling til, om de vil give grønt lys til et nyt bycenter ved Nordre Ringvej i Kerteminde.

Hvis politikerne nikker ja til bycentret, bliver spaden stukket i løbet af 2018, og de første butikker i centret åbner i 2019. På forhånd har Søren Sørensen fået flere henvendelser fra butikker, der er interesseret i at flytte til Kerteminde. Hvem det er, er han ikke meget for at afsløre i avisen, men det drejer sig om store landsdækkende kæder, og det er ikke helt tilfældigt, at der til den ene butik vil være tilknyttet en varegård på 700 kvadratmeter. Det vil nemlig passe fint til et byggemarked.

- Det er en enestående chance for de nye politikere i byrådet til at vise lidt handlekraft, sige ejendomsinvestoren med slet skjult henvisning til, at udviklingsplaner generelt har det svært i Kerteminde.

Selvom Nordre Ringvej for nogle kertemindere er lidt afsides, betegner Søren Sørensen placeringen af centret som noget nær optimal.

- Hvis du kigger på Kerteminde ovenfra, så ligger det her i centrum for alle boligområderne, forklarer Søren Sørensen, der ikke tror, at de to udvalgsvarebutikker og en dagligvarebutik kommer til at påvirke omsætningen for forretningerne i Kerteminde midtby.

- Tværtimod. Centret kommer til at trække en masse omsætning til byen, fordi det er en type butikker, som folk ellers ville køre til Odense for at handle i.

Under alle omstændigheder vil de kædebutikker, der er interesseret i en plads i det nye butikscenter ikke være interesseret i en placering i Kerteminde centrum på grund af de dårlige til- og frakørselsforhold.

Prisen for centret er endnu ikke udregnet, men Søren Sørensen regner med at investere et tocifret millionbeløb. Til gengæld er et forsigtigt bud, at de tre butikker vil skabe 30-40 nye arbejdspladser i Kerteminde.

De endelige detaljer for de enkelte butikker vil blive udformet sammen med de fremtidige lejere, blandt andet hvordan butikkerne skal beklædes. Men Søren Sørensen lover, at kvaliteten af byggeriet bliver i orden.

- Jeg vil selv beholde centret, så jeg har en stor interesse i, at det bliver et pænt bygningskompleks at se på, siger Søren Sørensen.