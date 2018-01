I 11. time er By- og Kulturforvaltningen blevet opmærksom på en juridisk detalje, der gør, at forvaltningen i sidste øjeblik har måtte bede politikerne droppe behandling af lokalplanforslag på et møde tirsdag.

- I min optik betyder det her, at man ikke kan udvide det biogasanlæg i Fangel. Fordi man ikke kan lave et vejunderlag, der kan holde til den lastbiltrafik, der skal til og fra. Det havde man efter min mening ikke kunne alligevel, for man havde bare skubbet problemet fra de allernærmeste naboer og ud på andre veje i lokalområdet. Men det her må efter min opfattelse betyde, at planerne om en udvidelse endegyldigt er afgået ved døden.

Det fik fredag aften Anne Velling til at udsende en mail til By- og Kulturudvalgets medlemmer, hvoraf det fremgår, at forvaltningen anbefaler, at de to sager vedrørende Fangel Bioenergi ikke behandles på udvalgsmødet tirsdag.

Deklarationen, der er oprettet af den daværende ejer i 2004, fastslår, at ingen del af arealet, hvor en planlagt vej skulle gå, må sælges til brug for "fremstilling af gas, ligesom der ikke på ejendommen må udøves sådan virksomhed som ved røg, støj eller lugt kunne virke generende på omkringboende. Vejen er en vigtig del af udvidelsesplanerne, fordi den skal bruges til at føre en stigende trafik af lastbiler ved en udvidelse til og fra virksomheden.

Op til weekenden trak de kritiske naboer nemlig lidt af en kanin op af hatten ved at sende en - for By- og Kulturforvaltningen hidtil ukendt - deklaration til forvaltningens adm. direktør Anne Velling.

Strid om biogas Fangel biogasanlæg blev bygget af en kreds af lokale landmænd i 1989 i et jordbrugsområde nordøst for Fangel. Siden 2001 har det været ejet og drevet af Bigadan. Nogle af naboerne i området ved biogasanlægget i Fangel har i årevis følt sig generet. I januar sidste år kom det frem, at der var planer om at udvide biogasanlægget og samtidig anlægge en ny vej for at håndtere den ekstra trafik.

Tirsdag i denne uge var det så meningen, at et lokalplanforslag endelige kunne fremlægges til politisk behandling, men det bliver efter alt at dømme alligevel ikke til noget.

I over et år har By- og Kulturforvaltningen arbejdet med, hvordan et biogasanlæg i Fangel syd for Odense kan udvides. Og lige så længe har en gruppe naboer med blandt andet familien Minck, som bor nær ved, i front protesteret højlydt imod planerne.

Avisen var mandag i kontakt med Karsten Buchhave, adm. direktør for Bigidan, der ejer biogasanlægget i Fangel. Han havde intet hørt.

- Det er helt nyt for mig. Jeg har kun hørt det fra din mund.

Karsten Buchhave siger umiddelbart, at hvis det ikke er muligt at anlægge en ny vej, så må biogasanlægget køre videre, som det er nu. Uden udvidelse. Men inden han udtaler sig yderligere, vil han godt have en orientering fra Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

- Så den korte version er, at vi ikke er kender til den her nye omstændighed, og det må vi lige sætte os lidt ind i, inden vi udtaler os, siger han.

Nabo til biogasanlægget Kenneth Minck var manden, der op til weekenden kunne sende deklarationen til By- og Kulturforvaltningen.

- Umiddelbart tror jeg, konsekvensen bliver, at de kommer til at droppe udvidelsen af biogasanlægget, mener han og kalder sagen "pinlig".

- De (By- og Kulturforvaltningen, red.) har brugt et helt år og mere til på at lave det her, og vi har brugt fem minutter på at fortælle dem, at det ikke duer. Jeg forstår ikke, at de ikke går i dialog med lokalbefolkningen. Jeg kunne have fortalt dem for et år siden, at det her ikke kunne lade sig gøre, siger han.

Ifølge Kenneth Minck har han lige fra starten været klar over, at der lå en deklaration på det område, vejen i lokalplanforslaget er ført hen over. Når han ikke har gjort opmærksom på det før, skyldes det, at det først var torsdag, han blev klar over, at vejen var ført den vej i lokalplanforslaget.

Han mener, hele forløbet understreger, at biogasanlægget er helt forkert placeret i det lille lokalsamfund i Fangel.

- Nu må de tage sig sammen og indse, at inden man propper flere penge i sådan et anlæg, så skal man lægge det et sted, hvor der er en udvidelsesmulighed.

By- og Kulturforvaltningen vil forklare yderligere om sagen efter udvalgsmødet tirsdag.