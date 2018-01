Kun en mindre del af de borgere, der har været i ressourceforløb i Odense Kommune kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse, fleksjob, ledighedsydelse eller modtager dagpenge. Det viser en analyse foretaget af DA's nyhedsbrev Agenda ud fra tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Siden en lovændring i 2013 har kommunerne været forpligtet til at tilbyde borgere et ressourceforløb, hvis de er i fare for at havne på førtidspension.

Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor mange borgere det lykkes kommunerne at få i beskæftigelse efter et ressourceforløb. I hele Danmark er er gennemsnittet i kommunerne, at godt 30 procent ender med at komme tættere på arbejdsmarkedet i form af enten ordinært job, uddannelse eller et fleksjob. I Hedensted, som er den kommune, hvor flest ender i ordinær beskæftigelse efter et ressourceforløb ender 60 procent i den kategori.

Ifølge Agendas analyse fra september 2017 ligger Odense Kommune i bunden af statistikken, men nærmer sig gennemsnittet med det nyeste tal, hvor 25 procent af de borgere, der har været igennem et ressourceforløb efter tre måneder er enten i job eller uddannelse. Tallet er stigende, for i januar 2017 havde 115 afsluttet et ressourceforløb og kun seks procent af dem havde et almindeligt job, var under uddannelse eller i fleksjob tre måneder senere. Da Agenda i september 2017 opdaterede analysen var tallet steget til 16 procent, der er kommet i job, uddannelse eller fleksjob.

Det vil sige, at omkring en fjerdedel af de borgere, der gennemgår et ressourceforløb på mellem et og fem år ender med ikke at få en førtidspension.

På landsplan ender godt halvdelen af alle ressourceforløb med en førtidspension.