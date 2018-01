Banken opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til et niveau omkring de 90 millioner kroner. Tidligere ventede banken et resultat før skat i niveauet 65 til 75 millioner kroner. Og bliver vi i det forsigtige hjørne, så svarer det til en opjustering på godt 16 procent.

Slutningen på 2017 blev væsentligt bedre for Fynske Bank, end det var ventet. Det betyder, at Svendborg-banken nu kan se frem til et markant bedre resultat før skat, når regnskabet præsenteres i næste måned. Det fremgår af en børsmeddelelse.

Tilgangen af nye kunder er både sket inden for erhverv og privat, og dermed er hele fremgangen ifølge Petter Blondeau bredt funderet.

- Jeg kan ikke pege på en enkelt ting. Det er meget bredt, og derfor er jeg også i godt humør, siger han og fortsætter:

- Samtidig kommer den forsigtighed, som vi har haft i fortiden, os til gode nu. Mange af de hensættelser, som banken har haft til potentielle tab, er ikke sket, og derfor kan vi tilbageføre nedskrivningerne.

Uden at sætte tal på, kan Petter Blondeau dog konstatere, at nedskrivningerne i fjerde kvartal 2017 var betydeligt lavere end ventet. Gennem de seneste fem til syv år har langt de fleste af bankens nedskrivninger været på erhvervskunderne. Men mange af de nedskrivningerne kommer tilbage nu.

- Forbedringen skyldes primært, at det går bedre for erhvervslivet. Selvfølgelig går det også bedre for vores privatkunder, men de har ikke været udfordret på samme måde. Husholdningerne klarer sig godt, og vi har trods alt ikke haft stor arbejdsløshed. Derfor er det heller ikke gået så hårdt ud over privatkundemarkedet, siger Petter Blondeau.

Bankens årsrapport for 2017 offentliggøres den 15. februar 2018.