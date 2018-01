Der synes at være uendeligt mange helsekostprodukter og kosttilskud. De er overalt i supermarkeder, Matas, på nettet og på tv. Så hvordan får man sit helseprodukt til at stå ud fra de andre og blive et brand, som kunderne loyalt holder sig til?

Det ved Marianne Danielsen fra helsekostvirksomheden Bidro i Mesinge. Hun har arbejdet i Bidro i 20 år, hvoraf hun har været ejer af virksomheden 11 år.

På den tid har virksomhedens brands vokset sig stærke og populære hos det købestærke segment af kvinderne der er over 40:

- Det vigtigste for mig, når jeg produktudvikler, er at forudse den næste store trend. Jeg følger simpelthen med i, hvilke artikler forskningen publicerer inden for kosttilskud, jeg følger med i hvad medierne skriver, og hvad der snakkes om, og når jeg identificerer en trend, så udvikler jeg et produkt til det.

Sådan en trend så Marianne Danielsen for tre år siden. Hun lagde mærke til, at der blev offentliggjort mange artikler om inflammation i kroppen, og at inflammationer blev et større og større emne i medierne. Derfor gik hun i gang med at udvikle et produkt, der skal hjælpe mod gigtsmerter.

- Når jeg udvikler et produkt, så går jeg ind og finder de urter, som man ved har effekt mod inflammatoriske symptomer, det kunne være ledsmerter. Og så arbejder jeg sammen med et tysk firma om at producere det. De finder også ud af, om de urter, vi har sat sammen, virker med hinanden.