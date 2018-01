Middelfart: Ind i det nye og ud af det gamle. Det beskriver i øjeblikket situationen på Middelfart Produktionsskole, hvor undervisere og elever netop har indtaget den nye, store tilbygning, som har været undervejs det seneste års tid.

Godt nok nogle måneder senere end først planlagt, men det gør det ikke mindre glædeligt for forstander Julie Krarup, som ser frem til at skabe et fælles opholdsrum i den nye bygning, der handler om mere end undervisning for såvel ansatte som elever.

Om renoveringen Middelfart Produktionsskole har ligget i Skrillinge siden 1999.Siden hen er dens bygninger blevet renoveret over flere omgange - hele syv gange siden 2008 - for at følge med elevtilstrømningen. Skolen var for eksempel oppe på i alt 92 årselever i 2015, hvilket er næsten tre gange så mange som de 35 årselever, man havde i 2008. Dertil kommer de elever, der er på skolen i en kortere periode.Lærerantallet er desuden firdoblet siden 2008.En tilbygning på cirka 700 kvadratmeter er således nu blevet bygget, ligesom de gamle bygninger renoveres. Det hele løber op i 15 millioner kroner.Byggearbejdet startede i starten af 2017 og forventes helt færdig til indvielse den 1. juni 2018.

- Vi har fra dag ét af sagt, at det hedder fælleshus - og ikke blot en kantine - ud fra den idé, at der skal være et fokus på dannelse. Så det bliver et flerkulturelt rum, hvor det at spise sammen bare er en af de ting, vi gør her. Så bliver der også undervist, der kommer et hjørne med instrumenter, et sofaområde og brætspil, så det bliver et opholdsareal med alt det, der knytter os sammen og ikke nødvendigvis har med produktionen at gøre, siger Julie Krarup.