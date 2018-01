Otte unge arbejder for tiden hårdt på at blive klar til at vise, hvad de har lært i Nyborg Ungdomsskoles musicaltalentskole. En af dem er Karoline Toksvig Gammelgaard, der hver onsdag de sidste to år har taget toget fra Jylland til Nyborg for at kunne virkeliggøre sin drøm om at blive musicalskuespiller.

Nyborg: 16 timer hver måned har Karoline Toksvig Gammelgaard de sidste to år tilbragt i et af DSB's toge på vej til eller fra Nyborg fra Vejen, hvor hun til daglig bor og går i gymnasiet.

Hun er en af de otte aspiranter, der kom gennem nåleøjet til Nyborg Ungdomsskoles Musicaltalentskole, og træningen i sang, dans og drama har krævet hendes tilstedeværelse i Nyborg hver onsdag aften foruden en masse øveweekender. Men det har været en ringe pris at betale, føler den 19-årige kvinde, der drømmer om en karriere i musicalverdenen.

Musicaltalenter MusicalTalentSkole Nyborg er et talentudviklingsprogram under Nyborg Ungdomsskole inden for sang, dans, musik og teater for unge mellem 16 og 18.Talentskolen er et to-årigt undervisningstilbud, hvor eleverne undervises af professionelle fra branchen.



MusicalTalentSkolen ledes af Jesper Nielsen, der også er instruktør på forestillingen In The Heights, som anden årgang på talentskolen nu opfører.



Den spiller på Bastionen i den kommende tid. Premieren er torsdag 25. januar, og den spiller frem til og med søndag, og derpå fra onsdag 31. januar til og med fredag 2. februar.



- Det har været alle togturene værd, og jeg har nogle gange været helt høj på vej hjem fra Nyborg. Mit mål er at søge ind på Musicalakademiet i Fredericia, og talentskolen her i Nyborg har udviklet mig på den helt rigtige måde, fortæller Karoline Toksvig Gammelgaard, mens hun venter på at kunne komme til at sminke sig.

Talentskolens elever skal sammen med andre skuespillere opføre musicalen In The Heights, der har premiere på Bastionen torsdag 25. januar. I weekenden var holdet samlet for for første gang at spille forestillingen igennem.

Så Karoline Toksvig Gammelgaard har atter taget turen fra Vejen, og hvor det før har været for at træne dansetrin, sangstemmen eller skuespillet, er det denne gang alvor, for selv om der ikke er eksamen på Musicaltalentskolen, er In The Heights de otte elevers mulighed for at vise, hvad de kan efter to år på talentlinjen.

- Det er fedt at få lov til at bruge alt det, vi har lært, siger Karoline, der spiller en hovedrollerne i forestillingen.

Handlingen udspiller sig blandt latinamerikanske immigranter i New York, og Karoline spiller en frisør, der mister sit arbejde og drømmer om at forlade det fattige kvarter. Drømmen om at bryde ud og skabe sig et nyt liv kan hun godt genkende i sig selv - ikke mindst i forhold til musicalambitionerne - men det er en udfordring at spille en fyrig latinamerikansk kvinde.

- Jeg spiller Vanesse, som er en latina med meget temperament og høje ambitioner, og det kræver noget at skulle finde det der temperament frem. Men jeg har set en masse tv-serier med latinoer og hentet inspiration der, siger Karoline Toksvig Gammelgaard, som godt kan lide at opdage nye sider af sig selv.

- Det er fedt at spille en rolle, hvor jeg skal ændre mimik og min måde at gå og tale på. Det er helt anderledes end at spille en dansk kvinde som mig selv.

Sminkebordene er klar, og hun sætter sig foran spejlet. Heidi Scheibye, forestillingens koreograf og i kraft af sit arbejde som professionel musicalperformer også inde i alle mulige andre aspekter i forestillingen, vejleder.

- Det bliver meget hurtigt til skolekomedie, hvis skuespillerne er alt for sminkede, og fordi deres niveau er så tårnhøjt, lægger folk hurtigt mærke til petitesser, så det er vigtigt at finde en balance, fortæller Heidi Scheibye, mens hun instruerer Karoline og andre af skuespillerne i at undgå for meget sminke på den vinterblege hud.

Lidt efter er Karoline Toksvig Gammelgaard klar, lidt mørkere i løden og med en mørk paryk over det lyse hår. Inden hun skal på scenen fortæller hun, at tiden på Musicaltalentskolen har givet hende en masse venner og et godt indblik i musicalverden, og så har de mange timer i toget heller ikke været spildt.

- Hver onsdag efter skole har jeg kørte halvanden time med toget, og man kan faktisk nå at lave mange lektier på sådan en tur.