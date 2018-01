Ærø: Efter syv år på posten, har Viggo Mortensen besluttet at give stafetten som formand for Ærø Folkeuniversitets komite videre til Gitte Duus.

Gitte Duus har været medlem af komiteen i et par år, og hun var ifølge hende selv den eneste i komiteen, som havde lyst til at overtage formandsposten.

Hun er helt klar over, at der ligger mange timer i arbejdet, men det har hun ikke noget imod.

- Jeg har arbejdet i mange år på Aalborg Universitet, og det tiltaler mig, at folkeuniversitet handler om at formidle viden. Et godt foredrag kan være rigtig berigende, og det er spændende at kunne drøfte forskellige emner ud fra et oplyst grundlag, siger hun.

Gitte Duus er oprindeligt uddannet socialrådgiver, men har igennem mange år arbejdet som lektor og socialforsker. Desuden er hun forfatter og medforfatter til en lang række bøger om parterapi, supervision og socialt arbejde.

Gitte Duus flyttede til Ærø for tre år siden, og har en klinik i Vestergade i Ærøskøbing, hvor hun blandt andet tilbyder terapi, parterapi, supervision og undervisning. Derudover har hun også kontorer i Svendborg og København. (ANBI)