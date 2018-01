Bogense: Sengen er det sted, hvor de fleste af os tilbringer en meget stor del af vores liv, så egentlig burde man også gå mere op i at have den rigtige seng til ens behov. Det er baggrunden for, at John Laursen netop har åbnet ny butik under navnet Bedroom og hentet forhandlingen af et eksklusivt hollandsk sengemærke til Bogense.

- Kvalitetsmæssigt kan Rembrandt-sengene fra den hollandske producent Mérens sagtens konkurrere med de allerbedste og kendte mærker herhjemme, men man får alligevel mere seng for pengene, fortæller John Laursen, der er eneste danske forhandler. Han har været i møbelbranchen i mere end 30 år, og har gået med tanken om at hente Rembrandt-sengene til Danmark i et stykke tid.

Sengene er håndbyggede på bestilling og er udelukkende udført i naturmaterialer som uld, kameluld og bomuld. På grund af den håndbyggede og individuelle tilpasning går der cirka otte uger fra man bestiller sin seng, til man kan falde i søvn i den derhjemme.

- Grunden til, at det lige blev Bogense er, at vi her på Nordfyn med møbelbutikker som Werenberg og Den Gamle Købmandsgård trækker et kundegrundlag fra et stort område omfattende hele Fyn og trekantsområdet. Der mener jeg, der er plads til en niche med et udvalg af kvalitetssenge og tilbehør. Derudover kender jeg Bogense godt og har fået nogle fantastiske lokaler her midt i byen på Adelgade, fortæller John Laursen.

Rembrandtsengene ligger i forskellige prisklasse op til lige på den anden side af 100.000 kroner, men i butikken kan man også finde et udvalg af danskproducerede senge fra firmaet By Karma. Her starter priserne fra godt 10.000 kroner.