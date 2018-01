Tårup: Det går stærkt for Lene og Peter Bisgaard Gommesen og deres Sybergkvæg. I løbet af bare to år er salget af kød fra skotsk højlandskvæg, der går og græsser i Sybergland, blevet så populært, at den oprindelige butik på Tårup Bygade var blevet alt for lille.

Lige omkring jul åbnede så en større gårdbutik indrettet i gårdens tidligere slagtehus. Men dengang havde parret så travlt, at de ikke havde tid til at fejre det, så på lørdag den 27. januar inviterer de til reception i den nye butik.

- Vi var heller ikke helt på plads, da vi åbnede til jul. Faktisk er jeg lige i øjeblikket ved at hænge de sidste hylder op, fortæller Peter Bisgaard Gommesen.

I gårdbutikken finder man først og fremmest udskæringer, pølser og pålægsvarer fra de langhårede skotske dyr, men sortimentet er i den nye, fire gange større butik, udvidet med delikatesser i form af blandt andet sennepper, olier, balsamicoeddiker, sovser og krydderier. (ström)