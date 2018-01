Alkohol

Fredericia Kommune tilbyder ikke hjælp til børn af alkoholikere, når de er over 18. Organisationen TUBA, der tilbyder rådgivning og terapi til børn af alkoholmisbrugere, har fået afslag på at åbne afdeling i byen.

Konsekvenser for voksne børn fra familier med alkoholmisbrug Ca. en tredjedel udvikler et alkohol- eller narkoproblem.Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Ca. 40 % af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der havde et alkoholmisbrug. Voksne børn af en alkoholmisbruger har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen. Kilde: Sundhedsstyrelsen "Når far og mor drikker" faktablad 3.

- Der er afgrænsninger for, hvem der kan visiteres til hvilke tilbud. Hvis det er en forælder, der har et problematisk forbrug af rusmidler, og barnet er under 18, har vi tilbuddet familie og rus. Hvis barnet er over 18, har vi ikke et reelt tilbud til dem. Men der er ikke tvivl om, at vi vil finde ud af at tilbyde dem noget, for eksempel i misbrugsbehandlingen, siger forebyggelseskonsulent i Fredericia Kommune, Ditte Hermansen.

Fredericia: I Fredericia Kommune findes der ikke noget tilbud til unge over 18, hvis forældre har et alkoholmisbrug.

I en national undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2008 svarede knap hver sjette af de 18 - 35-årige, at de var vokset op i et hjem med alkoholproblemer. Det svarer til 1530 unge i aldersgruppen 19 - 35 i Fredericia.

- Det er den mest oversete gruppe. Der er forhøjet risiko for, at de selv udvikler en depression, får angst og svært ved at færdiggøre en uddannelse og så videre. Listen over symptomer er lang, siger Henrik Appel.

Henrik Appel er landsformand for TUBA, en organisation der tilbyder terapi og rådgivning for unge mellem 14 og 35, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere. Han mener, det er problematisk, at der ikke er noget tilbud i Fredericia til voksne børn af alkoholikere.

Organisationen TUBA har afdelinger i både Kolding og Vejle. Hos TUBA i Kolding oplever de, at unge fra Fredericia søger hen til dem for at få hjælp. I 2014 modtog TUBA i Kolding henvendelser fra 26 unge fredericianere i alderen 14-35. Nogle af dem kom i behandling, nogle fik en ventelisteplads.

- Vi har en del unge, som kommer fra Fredericia, som gerne vil behandles i TUBA. De unge presser sig på og vil gerne have hjælp. Nogle kommer i vores Kolding-afdeling, men en del fravælger det på grund af distancen. Vi har succes med at lægge os meget tæt på byerne, og når vi starter noget op i en ny by, bliver der fuldt hus i vores afdeling. Hvis vi åbnede en afdeling i Fredericia, er jeg slet ikke i tvivl om, den ville blive brugt, siger landsformanden.

Tanken om at åbne en Fredericia-afdeling er ikke ny for TUBA, der længe har haft et ønske om at imødekomme den efterspørgsel på hjælp, der er i Fredericia hos unge både over og under 18. I 2015 tog de derfor kontakt til kommunen, som ifølge Henrik Appel dengang ikke ønskede at samarbejde med TUBA.

- Vi var i dialog med embedsværket i Fredericia Kommune i 2015, men de sagde nej til et samarbejde. Det koster at have et sted som vores, og nogen skal jo betale. Jeg mener, det er en dårlig investering ikke at investere i den gruppe. Det skylder vi dem, siger Henrik Appel.

TUBA vil kontakte Fredericia Kommune igen.

- Nu er der gået nogle år, siden de sagde, de ikke ville have et samarbejde, så nu prøver vi igen. Forhåbentlig kan vi få en ny dialog og finde en løsning, så vi kan åben en afdeling i Fredericia.