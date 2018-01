Hjælpemidler. Skibriller, der ikke dugger, mobilen i et tørklæde, powerbank som håndvarmer. Det er nogle af de ting, der kan gøre skiferien lidt mere hot.

Hals- og mobiltørklæde

Mobiler og kolde lommer er sjældent en god kombination. Men lagt i en lomme for enden af Peepsnake Smartphone Scarf, som kan gemmes under jakken, holder mobilen varmen og strømmen og er samtidig let at hale frem. Det er amerikanske Susan Walker, mor til tre fodbold­spillende drenge, der skulle foreviges i al slags vejr, som har opfundet det smarte tørklæde. I den ene ende af det bløde fleece-tørklæde er plast­lommen til telefonen. Man kan benytte touch-skærmen gennem plast-materialet, og på modsatte side er et "vindue" til kameraet, så man også kan tage fotos uden at tage mobilen ud. I den anden ende af tørklædet er en lille lynlåslomme til nøgle, penge, læbe­pomade og andre småting.Pris: Cirka 250 kroner plus forsendelse.Læs mere: www.ebay.com.

Håndvarmer og oplader

Man kan næsten kalde det en win-win-situation, for med den lille håndvarmer/powerbank kan man både få varmet sine kolde fingre og få strøm på mobilen. Den lille powerbank, 10 x 8 x 3 centimeter, har kapacitet til to batteriopladninger, men den kan også bruges som varmeelement og har to temperaturtrin, 45 og 55 grader, som den når på tre sekunder og kan holde i henholdsvis 500 og 300 minutter. Pris: 129 kroner.Læs mere: www.tchibo.dk.

Tørre fødder

Klamme skistøvler eller gennem­blødte sko og støvler er velkendte oplevelser under en skiferie. Problemet kan afhjælpes med en elektrisk sko- og støvletørrer. De fleste på markedet er enten væg­monterede varmluftblæsere eller små transportable varmeelementer, men PEET Dryer Original blæser luft i det våde fodtøj og er samtidig ikke større, end den kan tages med på rejsen. Den vejer cirka 1,3 kg og måler 33 x 26 x 12 centimeter.Pris: Cirka 300 kroner plus forsendelse.Læs mere: www.ebay.com.

Skituren med hjem

Med et lille kamera monteret på skihjelmen er turen ned ad pisten foreviget og klar til at vise derhjemme. GoPro-kameraer er udbredte, men der findes billigere løsninger. Annox Sports er en mulighed. Det optager video i fuld HD og samme høje opløsning som de dyrere kameraer på markedet. Det er simpelt og brugervenligt med en totommer LCD-skærm, hvor man kan se, hvad man har optaget.Pris: 799 kroner.Læs mere: www.kitedanmark.dk.

Skibriller uden tåge