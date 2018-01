Stå ansigt til ansigt med en rejsesælger og få tip til næste ferietur, få overblik over udbuddet af de nyeste modeller inden for campingvogne og autocampere, bliv klogere på køb af feriebolig i udlandet og deltag i diverse konkurrencer.

Der er mange gode grunde til at besøge feriemessen Ferie-Fritid 2018 i Odense Congress Center i weekenden 26.-28. januar. Messen afvikles for femte år i træk og er år for år vokset i både antal udstillere og besøgende. Sidste år nåede besøgstallet knap 15.000, og presset på indgangen var så stort, at arrangørerne, Jysk Fynske Medier og Odense Congress Center, i år har besluttet at have to indgange.

Antallet af udstillere er stort set uændret i forhold til sidste år, det vil sige cirka 130, men da mange af dem har ønsket mere plads, dækker messen i år fire haller mod tre sidste år.

Åbningstalen holdes af TV 2-journalisten Rasmus Tantholdt.

Fredag er der åbent klokken 13-18 og lørdag-søndag klokken 10-17. Entré for voksne er 80 kroner og 20 kroner for børn (7-12 år). Det er muligt at købe familiebillet, og DCU-medlemmer samt pensionister og medlemmer af Ældresagen kommer ind til halv pris. (thor)