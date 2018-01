De kommende år bliver det helt almindeligt at finde flybilletter til under 2000 kroner t/r til både New York og Los Angeles.

Det forudser Ole Stouby, direktør i Travelmarket.dk. Virksomheden udgiver Dansk Flyprisindex, som løbende overvåger priser på flybilletter til en række udvalgte byer.

USA-rejsende har længe kunnet glæde sig over faldende priser på flybilletterne. Siden 2013 er det blevet 40 procent billigere at flyve til New York og Los Angeles fra Billund og København og 27 procent billigere fra Hamburg, viser tallene fra Dansk Flyprisindex.

Bestilte man for fire uger siden sin flybillet med afrejse i den kommende uge, kunne man finde returrejser fra København til Los Angeles til 2036 kroner (Norwegian) og fra Billund til New York til 2140 kroner (Air France). I begge tilfælde er det de laveste priser, Dansk Flyprisindex har registreret. (thor)