ODENSE: En livsnødvendig samtale om døden. Den kan man deltage i onsdag fra klokken 19 til 21 i Kulturmaskinen i Farvergården.

Etisk Råd og Det Nationale Sorgcenter står som arrangør af en stribe debatarrrangmenter landet rundt i 2018, det første i Odense, hvor Ester Larsen er gæstetaler.

Den tidligere sundhedsminister og næstformand for Det Etiske Råd skal tale om at livet ikke varer evigt, og der er behov for at tale med hinanden om død og sorg.

Mødet er åbent for alle, især sundhedspersonale samt pårørende og mennesker, der selv har sygdom inde på livet. (RAS)