Et stadigt stigende antal udlændinge bliver sigtet for ulovligt ophold i Danmark, viser tal fra Rigspolitiet.

Sjældent har så mange udlændinge som nu fået problemer med ordensmagten for at opholde sig i Danmark uden tilladelse.

Det viser tal fra Rigspolitiet.

I 2016 blev 1618 personer sigtet for ulovligt ophold. Det svarer næsten til en firedobling i forhold til ti år tidligere, hvor 440 blev sigtet.

Men 1618 udgør fortsat kun en mindre del af det samlede antal udlændinge, der opholder sig illegalt i landet.

Det vurderer forskningschef i Rockwool Fonden Jan Rose Skaksen.

- Sigtelserne siger i sig selv ikke meget om, hvor mange der opholder sig illegalt i Danmark, siger han.

For selv om han og andre forskere i sagens natur ikke kan tælle det nøjagtige antal, så kan det lade sig gøre at regne sig frem til et cirkatal.

Og ifølge den seneste beregning, som baserer sig på politiets oplysninger om sigtelser, var der i 2016 knap 22.000 personer, der opholdt sig illegalt.

Der er blandt andet tale om flygtninge og andre indvandrere, som er drevet hertil på grund af uro i hjemlandet eller økonomisk ulighed.

I Danmark er et liv på gaden et bedre alternativ til at blive i hjemlandet, skriver Rockwool-forskerne i et notat om illegal indvandring.

- Flere og flere af de personer, som bliver sigtet, kommer fra flygtningelande. En del af dem er formentlig afviste asylansøgere, som bliver i landet. Det er en del af forklaringen, men det er ikke den eneste, siger Jan Rose Skaksen.

Nogle kommer fra flygtningelandene Syrien, Irak og Afghanistan, mens en anden stor del af de illegale indvandrere kommer fra andre ikke-europæiske lande som Tyrkiet, Pakistan og Thailand.

Rigspolitiet har ikke haft mulighed for at stille op til interview om det stigende antal sigtelser, men politiet oplyser til Ritzau, at forklaringen på det stigende antal ikke er entydig.

- Vi kan ikke komme med et entydigt svar på, hvad stigningen i antallet af sigtelser for ulovligt ophold skyldes, men det antages at kunne have en vis sammenhæng med den samlede styrkede myndighedsindsats på området, lyder det.