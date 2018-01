To mænd blev anholdt i lufthavnen i Kastrup på en løs mistanke om forberedelse af terrorhandling i Danmark.

Rigsadvokaten har givet i alt mere end 200.000 kroner til to udenlandske mænd, der uberettiget var varetægtsfængslet på en mistanke om, at de ville begå terror i Danmark.

Den ene er blevet tilkendt 114.200 kroner i erstatning, mens den anden skal have 97.800 kroner, oplyser anklagemyndigheden.

Det var i påsken 2016, at mændene blev anholdt af politifolk i lufthavnen i Kastrup. Aktionen skete mindre end to døgn efter et stort bombeangreb i Bruxelles.

Politiets mistanke var ikke særligt specifik. Den lød på forsøg på terrorisme. Mændene var rejst ind i Danmark i forbindelse med forberedelse af "en terrorhandling på ukendt tid og sted i Danmark", lød påstanden.

Den ene var varetægtsfængslet i cirka tre måneder, før han blev sat fri, mens den anden var fængslet i omkring to måneder.

Undervejs blev den ene, der er 34 år og er bosat i Grækenland, desuden sigtet for menneskesmugling. Men også den sigtelse droppede Statsadvokaten i København.

I forbindelse med et retsmøde var han tydeligt vred over politiets optræden.

- Det her er ikke retfærdighed, sagde han på flydende engelsk.

- Jeg vil have, at folk skal kende til det her. Det er umenneskeligt, sagde han.

Manden fortalte, at han sammen med sin bekendte, der er 25 år, havde været på vej til et bryllup i Sverige, da de blev anholdt.

Om sagen har advokaturchef Dorit Borgaard i Københavns Politi forklaret, at aktionen skete på baggrund af "kildeoplysninger".

- Det er det mest spinkle grundlag, jeg nogensinde har set, har den 34-åriges advokat, Michael Juul Eriksen, sagt.

Erstatningen er udmålt på baggrund af faste takster. Standardbeløbet er forhøjet med 200 procent på grund af sigtelsens karakter, men samtidig er der fratrukket 50 procent på grund af det, som anklagemyndigheden betegner som "egen skyld".

I hvert fald vil den ene af mændene nu gå til retten i et forsøg på at få beløbet hævet.

Hvert år udbetaler statskassen millioner af kroner for uberettigede varetægtsfængslinger og anholdelser. Det samlede beløb var i 2016 på 31,4 millioner, har Rigspolitiet oplyst.