Håndbold: Når pokalslutspillet Final4 løber af stablen i Gråkjær Arena Holstebro den 3. og 4. februar, bliver det for fyldte rammer i den kompakte arena. Det vil sige med lidt over 3000 tilskuere på lægterne.

De fire hold i Final4 er TTH Holstebro, Ribe-Esbjerg HH, Aalborg Håndbold og GOG Håndbold. Lørdagens to semifinaler hedder GOG mod Aalborg og TTH mod Ribe-Esbjerg. Der spilles finale og bronzekamp om søndagen. Thomas Christensen, direktør for Divisionsforeningen Håndbold, glæder sig over, at Final4 igen bliver med massiv stemning på tribunerne. Han siger: - Det betyder meget for os, at vi for fjerde år i træk kan se frem til en udsolgt Final4, som vi ser som et af håndboldens fyrtårne hen over årskalenderen.Thomas Christensen tror på drama, intensitet, spænding og tophåndbold i Holstebro.

- Final4 har igennem de seneste år fået rigtig megen opmærksomhed, og det skyldes primært aktørernes præstationer inde på banen, hvor der virkelig er blevet leveret god underholdning, konstaterer Thomas Christensen,

Samtlige siddepladser er udsolgt, og det betyder, at der kun er et par hundrede ståpladser tilbage, som forventes hurtigt solgt.