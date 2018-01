Tottenham tabte søndag dyrebare point i jagten på en placering i top-4 i Premier League, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

På udebane måtte London-klubben således nøjes med 1-1 mod Southampton, der med sine 22 point ligger lige under nedrykningsstregen.

Tottenham havde mulighed for at stryge forbi Liverpool på fjerdepladsen med en sejr på mindst to mål, men forbliver nu på femtepladsen med 45 point for 24 kampe. Liverpool har 47 point for 23 kampe som nummer fire.

Tottenham var uden den danske kreatør Christian Eriksen, der var ude med sygdom.

Dermed var Pierre-Emile Højbjerg eneste danske islæt i de 65 minutter, han fik på banen for Southampton.

Southampton kom først på scoringstavlen, da Tottenhams Davinson Sanchez var uheldig at score i eget net.

Hjemmeholdet satte et angreb op i højre side, og efter et indlæg fra Ryan Bertrand gled Sanchez bolden i eget net via stolpen efter et kvarter.

Tottenham var dog hurtig til at reagere på dukkerten. Bare tre minutter senere headede Harry Kane udligningen ind på en servering fra Ben Davies.

Det var Kanes 21. fuldtræffer i denne Premier League-sæson.

I den resterende del af kampen gjorde Tottenham mest for at score sejrsmålet. Udeholdet dominerede og var tæt på flere gange.

Syv minutter før tid havde Erik Lamela en stor chance, som han fik sendt forbi mål i fællesskab med en modstander.

Southampton var dog ikke uden chancer, og Michael Obafemi misbrugte i fri position efter 86 minutter.

I 90. minut fik Kane så en stor chance, men selv topscoreren måtte se sit venstrebenshug snige sig forbi stolpen, og så måtte det ende med en pointdeling.