Håndbold. Fynsserien, herrer. GOG 3-Stenstrup 34-39 (15-18). Hvis man vurderer en kamps kvaliteter, efter hvor mange mål, der bliver scoret, så får opgøret her absolut topkarakter. Og tilskuerne fik da så sandelig også valuta for pengene i form af en masse gode angreb, et hav af fine scoringer, lækre angrebskombinationer, forårsaget af to hold, der ville spille teknisk håndbold i højt tempo.

- Ja, og så glemmer vi for en stund, at de to forsvar ikke nåede samme standard, sagde gæsternes træner Lasse Jørgensen, hvis mandskab nu er lige i hælene på de to tophold OH 77 og Aarup.

- GOG var hele tiden farlige, og vi fik aldrig lavet det afgørende hul. Først i slutfasen fik vi den fornødne kontrol. Ellers var de hele tiden farlige, sluttede den glade træner Jørgensen. Nikolaj Damkjær og Lars Iversen scorede som de bedste hver otte. (wta)