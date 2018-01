DHG har sat sig suverænt på rækkens førsteplads, og presses kun nedefra af Ejstrup/Hærvejen, der er placeret tre point under DHG. Resten af holdene i rækken må tage til takke med at kæmpe om de mere sekundære placeringer.

I søndagskampen mod Haderslev var gæsterne foran med 2-0. På solidt forsvarsspil, hvor DHG vekslede mellem at være afventende over for udeholdets forsøg på at trække tempoet ud af kampen til i andre perioder, at angribe, erobre bolde og score på kontraer.

-Vi kunne igen glæde os over, at samtlige 11 spillere var i stand til at fastholde tempoet kampen igennem og sikre en komfortabel sejr, sagde DHG's træner Lene Borg efter endnu en DHG-succes. (KAI)