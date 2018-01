Miljø

Miljøstyrelsen sætter kampagne i gang, der skal få os til at vælge udendørstøj uden risikofyldte flourstoffer. Et forbud er for kompliceret at gennemføre med hurtig effekt.

Kampagne: Tænk dig godt om, før du trækker i regntøjet, eller andet vand- og smudsafvisende udendørstøj. Det er fyldt med fluorstoffer, som er risikable for både miljø og helbred. Det er hovedbudskabet i en kampagne, som Miljøstyrelsen mandag skyder i gang med en opfordring til at finde alternativer til det overtøj, der indeholder fluorstoffer, som findes i et væld af afskygninger. Fluorstofferne bruges i tekstiler, fordi deres egenskaber er effektive til at afvise vand og smuds og dermed særligt populære i produktionen af udendørstøj som regnfrakker, løbejakker, overtræksbukser, handsker, flyvedragter m.v. Når Miljøstyrelsen sætter en kampagne i gang og ikke arbejder på et forbud, skyldes det, at det er en kompliceret sag. - Fluorstofferne dækker et så bredt spektrum, at det vil være en kompliceret og langstrakt proces af skaffe dokumentation for de skadelige virkninger for hver enkelt. Derfor vil et forbud have meget lange udsigter til at kunne effektueres, siger styrelsens pressekoordinator Jakob Volf til avisen Danmark.

Udbredte og skadelige