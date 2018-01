-Stjernen har nu et forspring på otte point ned til Vejle, der er placeret lige under nedrykningsstregen. Derfor var det en meget vigtig sejr for Stjernen, sagde træner Thomas Lyngsåe fra Stjernen. Vi har fået indarbejdet flere fast aftaler i vores spil. Vi spiller uden venstrehåndsspillere og var presset til at få mere struktur på angrebsspillet, hvilket lykkedes flot, fortsatte træner Lyngsåe.

Stjernen førte fra start til slut og var efter 50 minutter oppe på en sym-måls føring. Topscorer Joan Gisselbæk 10 og Anne Abild 4 mål. (KAI)