Under en ny foredragsrække om slotsprojektet på Nyborg Slot kan deltagerne få endnu mere at vide om både historie og baggrund for udformning og restaurering af slottet. Det sker i februar og marts.

Nyborg: Østfyns Museer og Nyborg Kommune følger i de kommende måneder op på slotsprojektet på Nyborg Slot. I en foredragsrække kan nyborgenserne få endnu mere information og viden om baggrunden for de forskellige elementer i projektet. Det gælder fra selve udformningen over arkæologien til formidlingsprojektet. Først vil Lars Juul Thiis, der er arkitekt bag projektet, sammen med afdelingsleder ved Nyborg Slot Janus Møller Jensen fortælle om baggrund og nødvendighed bag at restaurere, bevare og åbne slottet for publikum. Ingeniør Mette Viuf Larsen og projektchef fra Slots- og kulturstyrelsen Mads Falbe-Hansen fortæller om restaureringsdelen. Den omfatter blandt andet elementer og perspektiver i de mange opgaver i forbindelse med at bevare, restaurere og beskytte det bevarede, samtidig med der bygges nyt.

Tankerne bag slotsprojektet