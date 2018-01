Nyborg: - Opskriften passer vist ikke helt. Der skal mere mel i.

Sara Irene Bech Thomsen kaster et kyndigt blik på kagedejen i den store beholder og tilføjer så en ekstra skefuld mel, før hun tænder for røremaskinen igen. Der er langt fra første gang, hun bager svenske gaffelkager i Madhuset, hvor der bliver lavet mad til 550 personer, som bor på et af kommunens plejecentre eller er tilknyttet hjemmeplejen.

EGU i Nyborg Erhvervsgrunduddannelsen, også kaldet EGU, er en uddannelse for unge i alderen 16-30 år, der er færdige med folkeskolen, men som af den ene eller den anden årsag ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Eller er droppet ud af en uddannelse og ikke rigtig kan finde ud af, hvor de skal gå hen.I Nyborg blev tilbuddet oprettet i 2013 i regi af Nyborg Ungdomsskole. Bag beslutningen stod et enigt byråd.



Uddannelsen varer to år og er delt op i moduler. Efter et afklarende forløb kommer en længere periode, hvor eleven to dage om ugen går i skole på VUC, mens resten af tiden bliver tilbragt i virksomhedspraktik. Forløbet er tilpasset den enkeltes behov.



Fordelingen mellem drenge og piger er cirka 50/50.



Aktuelt er rundt regnet 30 unge i gang med et EGU-forløb. Målet er at gøre dem i stand til at tage en egentlig ungdomsuddannelse eller finde et arbejde. I skoleperioden får eleverne skoleydelse - i praktik får de praktikløn.



Det er kommunens visitationsudvalg, der afgør, om man kan få lov til at starte på uddannelsen. Det sker efter indstilling fra UU-vejlederen.



Forudsætningen er blandt andet, at man kan arbejde 37 timer om ugen, at man har gjort sig en forestilling om, hvad man kunne tænke sig at arbejde med, og at man ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. For eksempel, fordi karaktergennemsnittet er for lavt til at blive optaget på uddannelsen.

Sara Irene Bech Thomsen fra Herrested føler sig hjemme her i kælderen under Plejecenter Svanedammen, og hun nyder at møde op tidligt om morgen og iføre sig sin uniform. Det giver en god portion stolthed at vide, at man er en del af holdet, der laver mad til rigtig mange mennesker. Vel at mærke god mad, tilføjer hun, mens hun smiler bredt.

Det er der en rigtig god grund til. Forleden afsluttede hun et toårigt EGU-forløb, hvor Madhuset fungerede som hendes faste læreplads. Selv beskriver hun det som et højdepunkt i sit liv, da hun fik EGU-beviset i hånden. Ovenikøbet med løftet om, at hun kunne starte på et nyt forløb som mesterelev.

- Jeg var lige ved at begynde at græde, for det har været målet i mit liv: At jeg kom på lige fod med dem på min egen alder. Jeg vil bare gerne være som alle andre. Men hele mit liv har jeg fået begrænsninger, fortæller Sara Irene Bech Thomsen.