Topholdet fra OH 77 Odense, kom til kampen mod Risøhøj i Ringe med store smæk i bagagen, som de gavmildt delte ud fra start til slut. Det betød så at hjemmeholdet måtte forlade egen bane som tager med hele 14 underskydende mål, mens OH 77 satte sig lidt tungere på førstepladsen i puljen.

Nederlaget betyder at Risøhøj nu må begynde at samle flere point på tavlen, hvis ønsket om en forbliven i Serie 1 skal gå i opfyldelse, for efter en god start med en udesejr over Stenstrup, er det blevet til to store nederlag på hjemmebanen til Søndersø og nu OH 77.

Selv om sæsonen stadig er lang, så er det nu der skal samles sejre, og selvtillid inden turneringen slutter først i april.

Desværre har det ikke været muligt at få kommentarer fra Risøhøj, men kampresultatet taler jo for sig selv. (hol)