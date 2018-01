Ombygning

Fredericia: Boligkontoret Fredericia er i disse år involveret i en række boligprojekter og renoveringsprojekter. Men der er stadig meget at gøre, mener boligforeningen. Derfor er man allerede nu ved at lægge planer for hvilke afdelinger, der skal renoveres i fremtiden.

En af dem er afdeling 502, som er tidligere sygeplejeboliger, der ligger på Dronningensgade. Bygningerne er opført i 1959.

“ Vi har stået med tomme værelser, som vi ikke kan leje ud, så vi skal have bygget om Direktør Finn Muus

- Vi har stået med tomme værelser, som vi ikke kan leje ud, så vi skal have bygget om. Værelserne har stået ledige i næsten to år, udover de perioder hvor vi har lejet ud til arbejdere i byen, fortæller direktør for Boligkontoret Fredericia Finn Muus.